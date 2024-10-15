В России снова подорожали зимние шины: сколько они стоят теперь

«Платформа ОФД»: средняя цена зимней шины в октябре 2024 года выросла на 7%

Средний чек на покупку зимней резины в первой половине октября составил 6,8 тыс. рублей за одну покрышку, оказавшись на 7% выше, чем в тот же период 2023 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных, компанию «Платформа ОФД».

По статистике, число покупок зимних шин, несмотря на их подорожание, возросло по сравнению с 2023 годом на 18%. При этом в сегменте шипованной резины покупок стало на 16% больше, а ее средняя стоимость составила 7,5 тыс. рублей.

Уточняется, что более 60% реализованных шин – отечественных марок. Тому способствуют активное развитие российского производства и интеграция новых технологий выпуска на российских заводах.

На маркетплейсе Wildberries спрос на зимние шины по сравнению с прошлой осенью вырос более чем в 1,5 раза. Среди самых востребованных брендов там назвали Cordiant, Sailun, Ikon Tyres, ZMax, Кама, Tunga и Yokohama.

По мнению экспертов ОФД, продажи зимних шин в России растут на фоне роста продаж машин. Также многие стремятся сделать покупку пораньше, в том числе ввиду инфляционных ожиданий.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»