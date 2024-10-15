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В чем Lada Aura превосходит конкурентов?
АВТОВАЗ назвал основных конкурентов Lada Aura

В чем Lada Aura превосходит конкурентов?

АВТОВАЗ назвал основных конкурентов Lada Aura

В ходе официальной премьеры Lada Aura АВТОВАЗ перечислил основных конкурентов автомобиля: Chery Arrizo 8, Москвич 6, FAW Besturn B70 и JAC J7. Главным плюсом Aura стал более просторный салон: колесная база Ауры составляет 2885 мм против 2770 мм у Chery Arrizo 8, 2760 мм у JAC J7 и Москвича 6, 2800 мм у FAW Besturn B70. Но по объему багажника она уступает Москвичу 6 и JAC J7.

Lada Aura
Lada Aura
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В отечественном седане применяется натуральная кожа и кожа наппа, а также экокожа (кожзам). Также у Aura имеется медиасистема с интегрированными сервисами Яндекса.

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Lada Aura превосходит конкурентов по части ТО: за три года на него придется потратить 305 тыс. рублей. Техобслуживание для остальных моделей заметно дороже: в случае Москвича 6 – на 85%, JAC J7 – на 96%, FAW Besturn B70 – на 129%.

Aura лучше адаптирована к холодному климату: уже в базе есть подогрев кресел, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Те же опции есть только у Chery Arrizo 8.

Среди минусов Aura: отсутствие климат-контроля (он есть во всех моделях-конкурентах, кроме базового Москвича 6), бесключевого доступа, электрорегулировки кресла водителя и полного набора подушек безопасности.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Количество просмотров 13
15.10.2024
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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