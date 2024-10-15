Два электромотора, запас хода более 400 км: представлен новый кроссовер Citroen

Компания Citroen презентовала обновленный SUV C4 на автосалоне в Париже

Компания Citroen представила обновленный компактный кроссовер C4 на автосалоне в Париже спустя четыре года после его дебюта. Новая линейка C4 оснащена двумя электромоторами с максимальным запасом хода более 400 км. Также предлагаются гибридные версии.

Citroen SUV C4

У рестайлингового C4 появились новые светодиодные фары, разделенные на три горизонтальных элемента, и обновленные формы бампера. Также среди обновлений 18-дюймовые диски, получившие название Amber.

Интерьер Citroen C4 схож с предыдущей моделью. При этом у него появились новые сиденья Advanced Comfort, толщина пены у которых увеличилась на 15 мм.

Также у автомобиля модернизировали приборную панель. Центральный 10-дюймовый дисплей теперь оснащен ChatGPT для лучшего распознавания голоса и стандартной 3D-навигацией.

Интерьер Citroen SUV C4

Кроссовер доступен с 1,2-литровым гибридным двигателем мощностью 100 л.с. и 205 Нм и 136 л.с. и 230 Нм.

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Источник: Motor1