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Два электромотора, запас хода более 400 км: представлен новый кроссовер Citroen

Компания Citroen презентовала обновленный SUV C4 на автосалоне в Париже

Компания Citroen представила обновленный компактный кроссовер C4 на автосалоне в Париже спустя четыре года после его дебюта. Новая линейка C4 оснащена двумя электромоторами с максимальным запасом хода более 400 км. Также предлагаются гибридные версии.

Citroen SUV C4
Citroen SUV C4
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У рестайлингового C4 появились новые светодиодные фары, разделенные на три горизонтальных элемента, и обновленные формы бампера. Также среди обновлений 18-дюймовые диски, получившие название Amber.

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Интерьер Citroen C4 схож с предыдущей моделью. При этом у него появились новые сиденья Advanced Comfort, толщина пены у которых увеличилась на 15 мм.

Также у автомобиля модернизировали приборную панель. Центральный 10-дюймовый дисплей теперь оснащен ChatGPT для лучшего распознавания голоса и стандартной 3D-навигацией.

Интерьер Citroen SUV C4
Интерьер Citroen SUV C4

Кроссовер доступен с 1,2-литровым гибридным двигателем мощностью 100 л.с. и 205 Нм и 136 л.с. и 230 Нм.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Citroen SUV C4
Citroen SUV C4
Citroen SUV C4
Citroen SUV C4
Интерьер Citroen SUV C4
Интерьер Citroen SUV C4
Citroen SUV C4

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Источник: Motor1

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Ушакова Ирина
Фото:Motor1
Количество просмотров 9
15.10.2024
Фото:Motor1
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Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
+33