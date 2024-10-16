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В Россию привезли рестайлинговый автомобиль Kia с двигателем 1,6 и автоматом

В России появился в продаже рестайлинговый универсал Kia Ceed за ₽3,35 млн

Столичный дилер привез в Россию рестайлинговый Kia Ceed в комплектации Luxe и в кузове универсал за 3,35 млн рублей. Под капотом автомобиля 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 128 л. с. и автомат.

Kia Ceed
Kia Ceed
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До введения санкций рестайлинговый Kia Ceed продавался в России. Автомобиль собирали на «Автоторе» в Калининграде. Топовая версия GT-Line стоила 2,18 млн рублей, а тот, что предлагает дилер сейчас, продавали за 1,655 млн рублей. То есть, параллельный Ceed сейчас стоит в два раза дороже.

Интерьер Kia Ceed
Интерьер Kia Ceed

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 8
16.10.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Ceed (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
Недостатки:
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
Комментарий:
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял
+9