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В РФ выходит мощный минивэн премиум-класса от Wey: сроки начала продаж и цена

Продажи нового гибридного минивэна Wey 80 в России начнутся в ноябре 2024 года

Продажи нового премиального гибридного минивэна Wey 80 на российском рынке стартуют в ноябре 2024 года, пишет «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова. Он пояснил, что стоимость автомобиля ориентировочно будет начинаться от 8 млн рублей.

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Новинка станет первой моделью бренда в этом сегменте на российском рынке. Автомобиль появится в автосалонах бренда в шестиместной версии Business Lounge с удлиненным кузовом и семиместной Premium. Минивэн оснащается 1,5-литровым турбомотором на 152 л.с. и двумя электродвигателями на 95 и 52 л.с. Привод полный.

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Автомобиль получил «зимний» пакет, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа и прочие опции.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Wey
Количество просмотров 14
16.10.2024
Фото:Wey
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