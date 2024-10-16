Создателям видеоконтента в VK обеспечат грантовую поддержку

Любой пользователь ВКонтакте может претендовать на грант до 5 млн рублей

Полученные средства предназначены для создания развлекательно-образовательного контента в формате длинных видео. Общий фонд программы превышает 100 млн рублей.

Чтобы участвовать в грантовой программе, необходимо подать заявку, иметь зарегистрированное юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя (ИП), а также вести открытое сообщество ВКонтакте с более чем тысячей подписчиков. Подробные правила участия опубликованы на сайте VK Гранты.

Прием заявок стартует 15 октября и продлится до 5 ноября 2024 года. Каждый заявитель может подать только один проект. Сумма гранта составит до 5 млн рублей и будет зависеть от количества подписчиков в сообществе.

Участники программы должны потратить полученные средства на создание образовательно-развлекательного контента в формате горизонтального видео длительностью от 10 минут.

Тематика может быть разнообразной — от научпопа и гейминга до лайфстайла и кулинарии — главное, чтобы она соответствовала правилам площадки и российскому законодательству. Контент должен быть нерекламным, а сообщество заявителя не должно содержать преимущественно коммерческого контента.

Количество получателей грантов и объем поддержки каждого будут определяться на конкурсной основе координационным советом грантовой программы VK, в который войдут сотрудники VK, а также известные личности, такие как генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер Влад А4, стилист и fashion-блогер Александр Рогов, видеоблогер и рэпер Эльдар Джарахов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов и другие.

Кстати, у сообщества «За рулем» более 244 000 подписчиков и свыше 2090 видео, размещенных на площадке в ВК.

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Источник: vk.company