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Мать с ребенком насмерть сбили на «зебре» в Московской области

В Подмосковье автобус Fiat насмерть сбил женщину, переходившую дорогу с сыном

В городе Павловский Посад Московской области микроавтобус Fiat насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу с сыном. Уточняется, что трагедия произошла на трассе Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Московской области

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
16.10.2024
Фото:МВД Медиа
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