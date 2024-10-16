Мать с ребенком насмерть сбили на «зебре» в Московской области

В Подмосковье автобус Fiat насмерть сбил женщину, переходившую дорогу с сыном

В городе Павловский Посад Московской области микроавтобус Fiat насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу с сыном. Уточняется, что трагедия произошла на трассе Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново.

Микроавтобусом управляла 37-летняя женщина. Она не сразу заметила, как женщина с 4-летним ребенком вышли на неосвещенный переход, и сбила обоих.

Мальчика госпитализировали, его мать спасти не удалось. На месте аварии работают сотрудники автоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Московской области