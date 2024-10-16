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Легковушка загорелась на светофоре — вот что было дальше

В Тольятти на перекрестке полностью сгорел легковой автомобиль

Хэтчбек Lada Kalina серебристого цвета загорелся на перекрестке Приморского бульвара и Московского проспекта в Тольятти в минувшие выходные. Судя по опубликованному видео, водитель остановил автомобиль на красный свет светофора, а вот тронуться уже не смог – начался пожар. К счастью, ему удалось быстро сообразить, что произошло, и покинуть салон машины.

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Стоит отметить, что пожар был достаточно сильным – пламя быстро охватило весь автомобиль. Пожарные прибыли быстро, и, благодаря их слаженным действиям, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки, а движение восстановлено. Пострадавших в инциденте нет. Однако машина успела выгореть практически полностью.

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По странному совпадению, в эти же выходные в Тольятти сгорела еще одна легковушка: как пишут местные СМИ, в ночь с воскресенья на понедельник на Хрящевском шоссе автомобиль ВАЗ-2109 улетел в кювет и загорелся. Очевидцы сообщили, что водитель и предполагаемые пассажиры быстро вылезли из машины и покинули место происшествия. В этом пожаре также никто не пострадал.

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Источник: МЧС России, Новости Тольятти

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
16.10.2024
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