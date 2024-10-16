Срок обжалования штрафов для водителей увеличат

В ГД приняли законопроект о продлении срока обжалования штрафов ГИБДД

В ГД РФ 16 октября во втором и третьем чтениях был принят законопроект о поправках в КоАП, согласно которым жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней, а не одних суток со дня вручения или получения копии постановления.

Документом вносятся изменения в ч. 1 ст. 30.3 КоАП. Автором инициативы стал глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, изменение даст водителям дополнительный день на то, чтобы оспорить несправедливые, на их взгляд, штрафы. Сейчас, если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день, то он не переносится на первый после него рабочий.

Уточняется, что не все постановления можно обжаловать в электронном виде, иногда необходимо подавать физические документы, что требует намного больше времени, отметили авторы документа.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: сайт Системы обеспечения законодательной деятельности