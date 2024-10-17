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Эксперт рассказал, как не ошибиться при покупке автомобиля на маркетплейсе

Депутат Гаврилов: При покупке авто на маркетплейсе изучайте репутацию продавца

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что покупка и продажа автомобилей на маркетплейсах стали новой реальностью. Это дает широкие возможности, но и влечет определенные риски.

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Гаврилов добавил, что при выборе машины на маркетплейсе важно обратить внимание на репутацию продавца. Он рекомендовал изучить отзывы других покупателей, проверить, как давно продавец зарегистрирован на площадке и какой у него рейтинг.

Если продавец является юрлицом, следует проверить компанию по открытым источникам, чтобы выяснить, нет ли у нее задолженностей, судебных исков и не числится ли она в списке недобросовестных поставщиков.

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Следующим важным моментом является внимательное изучение объявления. Он пояснил, что добросовестные продавцы обычно предоставляют полную информацию об автомобиле, включая его VIN-номер, год выпуска, пробег и техническое состояние. Если какое-либо из этих данных отсутствует или продавец отказывается их предоставить, это должно насторожить. Особенно подозрительными являются объявления с ценой, значительно ниже рыночной.

По его мнению, одно из основных преимуществ покупки на маркетплейсе – возможность сравнить множество предложений. Он посоветовал не спешить с выбором, изучить рынок и сравнить цены на аналогичные модели, что поможет сформировать реалистичное представление о стоимости интересующего вас автомобиля и избежать как переплаты, так и подозрительно дешевых предложений.

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Гаврилов отметил, что многие надежные маркетплейсы предлагают услугу безопасной сделки, при которой средства покупателя замораживаются на специальном счете и переводятся продавцу только после подтверждения получения товара.

Cамым востребованным автомобилем с пробегом в сегменте не кроссоверов в 2024 году стал седан Lada Vesta. При этом первые четыре места в рейтинге самых популярных автомобилей занимают модели Lada, а единственной иномаркой в пятерке лидеров стала Kia Rio.

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Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 38
17.10.2024
Фото:Depositphotos
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