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Страховщики сообщили, на сколько подорожает полис ОСАГО

В РСА прогнозируют подорожание ОСАГО в 2025 году на уровне 7-10%

С начала 2025 года средняя стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 7-10% из-за увеличения цен на автозапчасти, что наблюдается с июля текущего года.

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Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на форуме Finopolis 2024. В 2024 году стоимость полиса ОСАГО оставалась стабильной, и ожидаемое увеличение укладывается в инфляционные показатели.

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Уфимцев отметил, что повышение цен на автозапчасти стало заметным с середины года, однако эти изменения не были полностью учтены в справочниках восстановительного ремонта РСА, действующих с 19 сентября. В то же время ожидается, что изменения отразятся в новых справочниках, которые будут обновлены с 19 декабря.

По некоторым маркам автомобилей стоимость автозапчастей возросла на 30-40%, в то время как для Лады этот рост менее заметен. Прогнозируется, что в декабрьских справочниках РСА средняя цена запчастей может увеличиться на 10-15%.

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В сегменте автокаско также ожидается рост цен, однако на него повлияют другие факторы, включая новый порядок утильсбора. Автодилеры сообщают о среднем увеличении цен на новые автомобили на 10-20%, что, по мнению Уфимцева, на ту же величину может повыситься средняя стоимость полисов автокаско, поскольку она рассчитывается от стоимости самого автомобиля.

Кроме того, на рынок автострахования влияют изменения в маршрутах поставок автомобилей и колебания валютных курсов.

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Источник: «Интерфакс»

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Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 15
17.10.2024
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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