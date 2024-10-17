«Еще сквозняк в голове»: эксперт о выдаче прав в 16 лет

Эксперт Сажин оценил идею выдавать водительские права в России с 16 лет

Разрешать управлять автомобилем подросткам с 16 лет не стоит, считает автоэксперт Владимир Сажин.

«У подростков в 16 лет еще сквозняк в голове. Они не представляют себе ответственность, которая ляжет на них в случае совершения какого-нибудь ДТП. Для них транспортное средство – это средство для выпендрежа, какого-то хайпа, какой-то бравады», – полагает Сажин.

С 16 лет подростки в России могут получать водительские права, если у них имеется собственный доход и они могут это доказать. Но выдавать удостоверение всем не имеет смысла, отметил автоэксперт.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России следует ввести разрешение на получение прав и управление автомобилем или мотоциклом с 16 лет. Согласно действующему законодательству, управлять машиной россияне могут лишь с 18 лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Gazeta.SPb