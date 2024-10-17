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Очень дешев: подсчитана стоимость владения популярным российским пикапом

«Автостат»: за 5 лет содержание УАЗ Пикап обойдется в 1,1 млн рублей

За пять лет владельцам внедорожника УАЗ Пикап придется потратить на его содержание более 1 млн рублей.

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УАЗ Pikap
УАЗ Pikap

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Каждый километр на этом автомобиле будет стоить 11,5 рублей. За месяц набежит 19,2 тыс. рублей, за пять лет – 1,1 млн рублей. Стоимость УАЗа Пикапа составляет 1,7 млн рублей.

В стоимость владения входят страховки ОСАГО и каско, замена шин, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве и Подмосковье при среднем пробеге в 20 тыс. км в год.

УАЗ Pikap
УАЗ Pikap

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
17.10.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о УАЗ Pickup (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Pickup  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Наконец дождались и Пикап с АКПП. Ждем всей компанией)
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