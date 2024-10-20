Все уловки мошенников, продающих поддельные полисы ОСАГО

Эксперты Роскачества рассказали, как проверить полис ОСАГО на подлинность

Эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества поделились важными рекомендациями о том, как проверить подлинность полиса ОСАГО перед покупкой и распознать мошенников.

С ростом цен на страховку многие водители, особенно новички и те, кто имел множество ДТП, начинают искать более выгодные предложения. Аферисты действуют различными способами, включая создание поддельных сайтов, имитирующих крупные страховые компании, а также открытие липовых фирм с фальшивыми сайтами.

Кроме того, мошенники могут использовать недостоверные агрегаторы для сравнения цен, где, как правило, самые низкие предложения поступают от поддельных организаций. Мошенники также могут звонить владельцам полиса с истекающим сроком действия или поджидать «жертв» на заправках и в автосалонах, предлагая свои услуги.

Признаки мошенничества включают агрессивные предложения по продлению страховки через мессенджеры. В таких случаях важно связываться с официальной страховой компанией, чтобы выяснить необходимость продления. Также стоит насторожиться, если цена полиса значительно ниже рыночной.

Существуют базовые тарифы ОСАГО и меньше определенной суммы для конкретного типа автомобиля и водителя страховка стоить не может.

Также признаки мошенничества – это устаревшие серии полисов, торопливость агентов (не дают проверить информацию) и отсутствие у них подтверждающих документов. Так, серии ААС или AAB больше не действительны, сейчас актуальные серии – AAK, AAM, XXX, TTT. Мошенники могут говорить, что предложенная цена действует только пять дней или только для первых десяти избранных. На самом деле у официальных страховщиков таких предложений нет.

Мошенники часто обещают выслать электронную копию полиса в мессенджер или с электронной почты массовых доменов вроде Yandex или Google, тогда как настоящие компании используют только служебные адреса для отправки полиса.

Как проверить полис ОСАГО

С 1 октября 2024 года проверить полис ОСАГО через сервис РСА больше нельзя. Теперь проверка полиса ОСАГО осуществляется в автоматизированной системе страхования (АИС страхования), оператором которой является дочерняя организация Банка России. Теперь проверить полис ОСАГО можно на официальном сайте АО «НСИС» nsis.ru, введя на сайте серию и номер полиса.

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Источник: Роскачество