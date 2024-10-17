Представлен новый «легкий» внедорожник Geely

Компания Geely опубликовала фото нового кроссовера Cowboy

Компания Geely создала кроссовер Cowboy, ориентированный на молодежь. Автомобиль приспособлен для активного отдыха на природе.

У автомобиля, созданного на основе компактного кроссовера Geely Icon, двухцветная окраска, он оснащен экспедиционным багажником c дополнительными фарами и боксами для хранения вещей на крыше. Еще один багажник находится на задней двери и внешне похож на кожух запасного колеса. У бокса имеется сливное отверстие, в нем можно хранить зонты, дождевики и резиновые сапоги во время путешествий на природе.

Geely Cowboy

Длина кроссовера составляет 4442 мм при колесной базе 2640 мм. Cowboy снабжен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Нм.

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Источник: Autohome