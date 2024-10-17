#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Knewstar 001
17 октября
Этот «китаец» подорожал в России сразу после старта продаж
Кроссовер Knewstar 001 подорожал в России на...
Soueast S07
17 октября
190 сил, полный привод, классическая АКП — скоро в РФ!
Бренд Soueast раскрыл характеристики кроссовера...
Обновленный Exeed VX
17 октября
Этот премиальный «китаец» радикально преобразится
В Китае показали кроссовер Exeed VX с новым...

Представлен новый «легкий» внедорожник Geely

Компания Geely опубликовала фото нового кроссовера Cowboy

Компания Geely создала кроссовер Cowboy, ориентированный на молодежь. Автомобиль приспособлен для активного отдыха на природе.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

У автомобиля, созданного на основе компактного кроссовера Geely Icon, двухцветная окраска, он оснащен экспедиционным багажником c дополнительными фарами и боксами для хранения вещей на крыше. Еще один багажник находится на задней двери и внешне похож на кожух запасного колеса. У бокса имеется сливное отверстие, в нем можно хранить зонты, дождевики и резиновые сапоги во время путешествий на природе.

Geely Cowboy
Geely Cowboy

Длина кроссовера составляет 4442 мм при колесной базе 2640 мм. Cowboy снабжен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Нм.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Количество просмотров 17
17.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
-1