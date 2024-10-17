Эта модель Lada оказалась одним из наиболее востребованных седанов в мире

Lada Granta вошла в топ-5 мировых бестселлеров среди компактных машин

Аналитическое агентство Focus2move изучило продажи автомобилей длиной около 4,5 метров с кузовом седан или хэтчбек. В число лидеров попала Lada Granta. С января по август текущего года совокупные продажи этого автомобиля составили 151 192 единицы, что обеспечило ему пятое место в рейтинге.

Лидером стала Toyota Corolla. В 2024-м эта машина разошлась в количестве 711 658 штук (+0,8%).

На втором месте Honda Civic (307 286 единиц (+6,1%). Замыкает тройку Hyundai Elantra с 200 945 штуками (-10%).

Далее следуют Nissan Sentra (154 031 штука (+36,8%), Granta, а также Volkswagen Sagitar с 140 772 единицами (+3,2%).

Максимальный рост продемонстрировал китайский BYD Destroyer 05 (+150,6%, 137 523 единиц). на десятой строчке Maruti Baleno (116 315 экземпляров и −14,1%).

Lada Granta

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Источник: Focus2move