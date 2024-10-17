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Эта модель Lada оказалась одним из наиболее востребованных седанов в мире

Lada Granta вошла в топ-5 мировых бестселлеров среди компактных машин

Аналитическое агентство Focus2move изучило продажи автомобилей длиной около 4,5 метров с кузовом седан или хэтчбек. В число лидеров попала Lada Granta. С января по август текущего года совокупные продажи этого автомобиля составили 151 192 единицы, что обеспечило ему пятое место в рейтинге.

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Лидером стала Toyota Corolla. В 2024-м эта машина разошлась в количестве 711 658 штук (+0,8%).

На втором месте Honda Civic (307 286 единиц (+6,1%). Замыкает тройку Hyundai Elantra с 200 945 штуками (-10%).

Далее следуют Nissan Sentra (154 031 штука (+36,8%), Granta, а также Volkswagen Sagitar с 140 772 единицами (+3,2%).

Максимальный рост продемонстрировал китайский BYD Destroyer 05 (+150,6%, 137 523 единиц). на десятой строчке Maruti Baleno (116 315 экземпляров и −14,1%).

Lada Granta
Lada Granta

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Focus2move

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 11
17.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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