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УАЗ Патриот серьезно обновится: сколько ждать выхода автомобиля

Обновленный УАЗ Патриот будет представлен в 2025 году

В 2025 году УАЗ представит обновленную модель Патриот, пишут «Известия» со ссылкой на источник на предприятии. Уточняется, что главным новшеством станет 2-литровый дизельный двигатель. Он будет агрегатирован с 6-ступенчатой механической трансмиссией и электромеханической раздаточной коробкой.

Рулевое колесо обновленного УАЗ Патриот
Рулевое колесо обновленного УАЗ Патриот
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Также автомобиль получит светодиодную оптику. В салоне будет установлена новая передняя панель, появится центральный тоннель. Помимо этого обновленный УАЗ Патриот должен получить полностью новое усеченное в нижней части рулевое колесо меньшего диаметра — с утолщениями в местах хвата, модернизированными блоками клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности.

Оптика обновленного УАЗ Патриот
Оптика обновленного УАЗ Патриот

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Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | УАЗ
Количество просмотров 27
17.10.2024
Фото:Unsplash | УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+4