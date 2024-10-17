УАЗ Патриот серьезно обновится: сколько ждать выхода автомобиля

Обновленный УАЗ Патриот будет представлен в 2025 году

В 2025 году УАЗ представит обновленную модель Патриот, пишут «Известия» со ссылкой на источник на предприятии. Уточняется, что главным новшеством станет 2-литровый дизельный двигатель. Он будет агрегатирован с 6-ступенчатой механической трансмиссией и электромеханической раздаточной коробкой.

Рулевое колесо обновленного УАЗ Патриот

Также автомобиль получит светодиодную оптику. В салоне будет установлена новая передняя панель, появится центральный тоннель. Помимо этого обновленный УАЗ Патриот должен получить полностью новое усеченное в нижней части рулевое колесо меньшего диаметра — с утолщениями в местах хвата, модернизированными блоками клавиш управления бортовой электроникой и подушкой безопасности.

Оптика обновленного УАЗ Патриот

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Источник: Известия