Этот «китаец» подорожал в России сразу после старта продаж
Две комплектации кроссовера Knewstar 001 подорожали на 90 тысяч рублей в России. Выросли в цене средняя комплектация Flagship и топовая Flagship Sport. Теперь их цены составляют 4 115 990 рублей и 4 215 990 рублей соответственно (+2,2%).
Стартовая версия Luxury стоит, как и ранее, 3 795 990 рублей. То есть, минимальная цена модели осталась прежней.
Продажи модели в РФ начались 25 сентября. Knewstar 001 пока является единственным в модельной линейке нового бренда. Он предлагается в трех комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Начальная версия предлагается с мотором 2.0 мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный.
В топовой комплектации автомобиль оснащается двигателем с отдачей 238 л.с.
Автомобиль незначительно отличается внешне и совпадает по техническим характеристикам с Geely Tugella, покинувшей российский рынок с запуском бренда Knewstar.
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Источник: Автостат