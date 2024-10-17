#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Knewstar 001
17 октября
Этот «китаец» подорожал в России сразу после старта продаж
Кроссовер Knewstar 001 подорожал в России на...
Soueast S07
17 октября
190 сил, полный привод, классическая АКП — скоро в РФ!
Бренд Soueast раскрыл характеристики кроссовера...
Обновленный Exeed VX
17 октября
Этот премиальный «китаец» радикально преобразится
В Китае показали кроссовер Exeed VX с новым...

Этот «китаец» подорожал в России сразу после старта продаж

Кроссовер Knewstar 001 подорожал в России на ₽90 тыс. в двух комплектациях

Две комплектации кроссовера Knewstar 001 подорожали на 90 тысяч рублей в России. Выросли в цене средняя комплектация Flagship и топовая Flagship Sport. Теперь их цены составляют 4 115 990 рублей и 4 215 990 рублей соответственно (+2,2%).

Knewstar 001
Knewstar 001
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Стартовая версия Luxury стоит, как и ранее, 3 795 990 рублей. То есть, минимальная цена модели осталась прежней.

Интерьер Knewstar 001
Интерьер Knewstar 001

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

Продажи модели в РФ начались 25 сентября. Knewstar 001 пока является единственным в модельной линейке нового бренда. Он предлагается в трех комплектациях Luxury, Flagship и Flagship Sport. Начальная версия предлагается с мотором 2.0 мощностью 200 л.с., 8-ступенчатой АКП. Привод полный.

В топовой комплектации автомобиль оснащается двигателем с отдачей 238 л.с.

Автомобиль незначительно отличается внешне и совпадает по техническим характеристикам с Geely Tugella, покинувшей российский рынок с запуском бренда Knewstar.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Knewstar
Количество просмотров 16
17.10.2024
Фото:Knewstar
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Knewstar 001

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв