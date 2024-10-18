В России хотят запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

Власти РФ готовы повысить до 16 лет минимальный возраст пользователей самокатов

В Правительстве и ГД готовы ввести запрет на использование электросамокатов в России детьми младше 16 лет, пишут «Известия» со ссылкой на итоги совещания в департаменте кабмина по транспорту.

Уточняется, что представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, Дептранса Москвы и депутаты ГД пришли к согласию в том, что минимальный возраст вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ) нужно повысить до 16 лет. Также они намереваются обязать россиян получать права для управления таким транспортом. Регламент получения прав поручено разработать МВД РФ.

Также сообщается о возможном запрете на вождение СИМ на тротуарах и проезжей части.

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Источник: «Известия»