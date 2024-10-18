Сразу два кроссовера стартуют в России — вот что известно

Компания Sinomach Automobile выведет на рынок РФ два кроссовера Oting в 2025 году

Представив пикап-хардтоп Oting Palasso с ориентировочной базовой ценой 3,7 млн рублей, китайская компания Sinomach Automobile явно делает ставку на следующий год. Комплектации на единственный в РФ пикап с монокузовом будут объявлены в начале 2025-го, и в том же году обещан вывод на российский рынок двух кроссоверов. Об этом источник сообщает со ссылкой на официального представителя бренда Oting в России Алексея Кожухова.

«В течение [2025] года будет представлен автомобиль чуть меньше [по размерам], чем Paladin, это сегмент компактных кроссоверов. И чуть больше, чем Paladin, это крупноразмерный кроссовер», – рассказал Кожухов.

Oting – еще одна эмблема, с которой нам вскоре предстоит познакомиться поближе

Oting Paladin – это выпускающийся в Китае внедорожник, как внешне, так и по платформе почти полностью повторяющий Nissan Terra 2018 года. Машина разработана Nissan для производства на совместном японско-китайском предприятии Zhengzhou Nissan в КНР. В самом Китае машина представлена с 2022 года под именем Dongfeng Paladin.

Напомним, Oting Paladin, дебютировавший в начале 2024 года, – пока единственный представитель российской модельной линейки Oting, скоро к нему должны добавиться вышеупомянутый пикап-хардтоп Palasso и пара пока неназванных кроссоверов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ТАСС