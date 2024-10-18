Как выгоднее всего оформить ОСАГО: советы водителям
Портал Quto, изучивший аналитические данные bip.ru, рассказал, как выгоднее всего оформить ОСАГО.
Так, стоимость страховки зависит от коэффициента бонус-малус водителя (КБМ). В третьем квартале 2024 года для автомобилистов, имеющих КБМ 0,46 (то есть безаварийных), средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 7,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Для новичков с КБМ 1,17 полис ОСАГО подорожал на 7,5% за квартал (1575 рублей).
Также на стоимость полиса влияет мощность двигателя. За последний год средняя стоимость ОСАГО для машин, имеющих мотор до 50 л.с., выросла на 4,5%. Для остальных полис подешевел.
Также стоимость страховки зависит от региона. В среднем по России цена ОСАГО за год снизилась на 8%. В Москве полис подешевел на 6,1%, в Петербурге – на 5,2%.
Больше всего цена на страховку снизилась в Алтайском крае (-14%), Мордовии (-12%), Новгородской области (-10,8%). Больше всего полис подорожал в Адыгее (+7%), Забайкальском крае (+5%), Камчатском крае (+3%).
Стоимость «открытого» полиса с опцией «мультидрайв» за год подросла на 6,2% (с 28,2 тысячи рублей до 29,944 тысячи).
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Источник: Quto