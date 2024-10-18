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В России официально появится новый автомобильный бренд

Китайская марка электрокаров Avatr откроет в России свои дилерские центры

Марка Avatr готовится к официальному выходу на российский авторынок. Этот суббренд компании Changan работает сейчас над формированием дилерской сети, а также планирует открытие дилерских центров в РФ в ближайшем будущем, сообщили источники в китайской компании.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«У Avatr будут отдельные дилерские центры. В одном шоуруме Changan и Avatr стоять не будут», – рассказал источник.
Avatr 12
Avatr 12

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Сейчас машины марки Avatr привозят в РФ по схеме параллельного импорта. На рынке страны представлено три модели марки: Avatr 07, 11 и 12. Их стоимость составляет от 5, от 5,4 и от 5,8 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Avatr
Количество просмотров 13
18.10.2024
Фото:Avatr
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