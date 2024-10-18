В России официально появится новый автомобильный бренд

Китайская марка электрокаров Avatr откроет в России свои дилерские центры

Марка Avatr готовится к официальному выходу на российский авторынок. Этот суббренд компании Changan работает сейчас над формированием дилерской сети, а также планирует открытие дилерских центров в РФ в ближайшем будущем, сообщили источники в китайской компании.

«У Avatr будут отдельные дилерские центры. В одном шоуруме Changan и Avatr стоять не будут», – рассказал источник.

Avatr 12

Сейчас машины марки Avatr привозят в РФ по схеме параллельного импорта. На рынке страны представлено три модели марки: Avatr 07, 11 и 12. Их стоимость составляет от 5, от 5,4 и от 5,8 млн рублей соответственно.

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Источник: Autonews.ru