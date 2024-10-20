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Названы пять признаков неисправного рулевого управления автомобиля

Эксперт Боярский рассказал, как определить неисправность рулевого управления

Директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский назвал пять признаков, по которым можно определить, что имеется неисправность рулевого управления машины.

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Один из признаков – это просадка автомобиля с левой или правой стороны: машину будет вести в сторону при движении по прямой. Это может происходит из-за неправильной регулировки углов установки колес, либо проблем с рулевым механизмом, рассказал специалист.

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Еще один признак – постукивания в рулевом колесе. Если их слышно на поворотах, то, вероятно, износились рулевые наконечники.

На поломку в системе рулевого управления укажут также следы жидкости под машиной. Если при повороте водителю приходится прилагать значительные усилия, мог поломаться электро- или гидроусилитель.

Гудение или скрип при поворотах руля также укажут, что рулевое управление неисправно, пояснил Боярский.

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
20.10.2024
Фото:Depositphotos
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