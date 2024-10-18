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4,0 л, 640 л.с., полный привод, автомат: цена этого мощного Audi удивит

В России появился в продаже обновленный Audi RS Q8 за 28 млн рублей

Российский дилер привез в страну немецкий заряженный кроссовер Audi RS Q8 в спецверсии Performance по цене 27 990 000 руб. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 4,0 л и мощностью 640 л.с., АКП. Привод полный.

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Audi RS Q8
Audi RS Q8

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Обновленный Audi RS Q8 презентовали летом текущего года. Версия RS Q8 Performance получила самый мощный бензиновый мотор в истории бренда. Машина с 640-сильным мотором разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

В стандартной комплектации максимальная скорость равна 250 км/ч. Ее можно увеличить до 280 или 305 км/ч за дополнительную плату.

Audi RS Q8
Audi RS Q8

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Новый RS Q8, в отличие от предшественника, характеризует более агрессивный дизайн. Так, у него были увеличены воздухозаборники, а решетка радиатора стала более широкой.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.

Audi RS Q8
Audi RS Q8
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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Audi
Количество просмотров 26
18.10.2024
Фото:Audi
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