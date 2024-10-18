4,0 л, 640 л.с., полный привод, автомат: цена этого мощного Audi удивит
Российский дилер привез в страну немецкий заряженный кроссовер Audi RS Q8 в спецверсии Performance по цене 27 990 000 руб. Автомобиль предлагается с бензиновым мотором объемом 4,0 л и мощностью 640 л.с., АКП. Привод полный.
Обновленный Audi RS Q8 презентовали летом текущего года. Версия RS Q8 Performance получила самый мощный бензиновый мотор в истории бренда. Машина с 640-сильным мотором разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.
В стандартной комплектации максимальная скорость равна 250 км/ч. Ее можно увеличить до 280 или 305 км/ч за дополнительную плату.
Новый RS Q8, в отличие от предшественника, характеризует более агрессивный дизайн. Так, у него были увеличены воздухозаборники, а решетка радиатора стала более широкой.
Ранее «За рулем» перечислил самые надежные внедорожники на российском рынке.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Autonews.ru