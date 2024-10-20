Водителям рассказали, за какие предметы на лобовом стекле грозит штраф

Юрист Радько: за некоторые предметы на лобовом стекле можно получить штраф

В передней части автомобиля могут находиться любые предметы, но только если они не ограничивают обзор за рулем. Иначе это будет считаться нарушением правил перевозки груза, за что можно получить штраф, рассказал автоюрист Сергей Радько.

Видеорегистраторы пока использовать разрешается, так как они не ограничивают обзор, рассказал эксперт. Кроме требований к нормальному обзору для сидящего за рулем в этом отношении больше нет никаких норм и требований, отметил специалист.

Если обзор признают заблокированным, то по КоАП за это грозит штраф в 500 рублей, а если нарушение будет не устранено впоследствии, водитель получит новое наказание, сообщил автоэксперт. Что касается обжалований вынесенного предписания, то такие случаи крайне редки, рассказал Радько.

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Источник: ОСН