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Вазовский «шеснарь» справил большой юбилей

С автоматической линии «Краузе» сошёл 5-миллионный 16-клапанный двигатель ВАЗ

АвтоВАЗ отметил знаменательную дату: с конвейера сошел пятимиллионный 16-клапанный двигатель, ставший настоящей легендой российского автопрома. Этот юбилей – не просто цифра, а свидетельство долголетия и постоянного развития одной из ключевых составляющих успеха автомобилей Lada. Речь идет о двигателе, известном среди автолюбителей как «шеснарь», производство которого ведется на автоматизированной линии «Краузе» уже более 30 лет.

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За пятью миллионами произведенных двигателей скрывается впечатляющий технологический путь. Первые «шеснари» запускались в производство, еще будучи образцом новаторства для отечественного автопрома. Сегодня же, несмотря на почтенный возраст линии, автоматизация играет ключевую роль.

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По словам Сергея Кулькова, начальника Производства сборки двигателей и сложных агрегатов, 43% операций выполняются роботизированными системами без участия человека. Это позволяет не только повысить производительность, но и гарантировать высокое качество сборки каждого двигателя.

Пятимиллионный рубеж включает в себя двигатели различного объема и мощности, устанавливаемые на широкую гамму моделей Lada. Среди них – 1,5-литровые моторы для Lada 110, 1,4-литровые для Lada Kalina, и, конечно же, широко распространенные 1,6-литровые агрегаты, работающие под капотом Lada Priora, Granta, Vesta и Largus. В настоящее время на линии преимущественно выпускается 1,6-литровый 106-сильный атмосферный двигатель – проверенное и надежное «сердце» для многих популярных моделей.

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Источник: Quto

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 16
19.10.2024
Фото:
«За рулем»
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