Вазовский «шеснарь» справил большой юбилей

С автоматической линии «Краузе» сошёл 5-миллионный 16-клапанный двигатель ВАЗ

АвтоВАЗ отметил знаменательную дату: с конвейера сошел пятимиллионный 16-клапанный двигатель, ставший настоящей легендой российского автопрома. Этот юбилей – не просто цифра, а свидетельство долголетия и постоянного развития одной из ключевых составляющих успеха автомобилей Lada. Речь идет о двигателе, известном среди автолюбителей как «шеснарь», производство которого ведется на автоматизированной линии «Краузе» уже более 30 лет.

За пятью миллионами произведенных двигателей скрывается впечатляющий технологический путь. Первые «шеснари» запускались в производство, еще будучи образцом новаторства для отечественного автопрома. Сегодня же, несмотря на почтенный возраст линии, автоматизация играет ключевую роль.

По словам Сергея Кулькова, начальника Производства сборки двигателей и сложных агрегатов, 43% операций выполняются роботизированными системами без участия человека. Это позволяет не только повысить производительность, но и гарантировать высокое качество сборки каждого двигателя.

Пятимиллионный рубеж включает в себя двигатели различного объема и мощности, устанавливаемые на широкую гамму моделей Lada. Среди них – 1,5-литровые моторы для Lada 110, 1,4-литровые для Lada Kalina, и, конечно же, широко распространенные 1,6-литровые агрегаты, работающие под капотом Lada Priora, Granta, Vesta и Largus. В настоящее время на линии преимущественно выпускается 1,6-литровый 106-сильный атмосферный двигатель – проверенное и надежное «сердце» для многих популярных моделей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Quto