В России продают редчайшую уникальную Тойоту за 6 миллионов рублей

Один из ста Toyota Classic 1996 года продают В Приморском крае за 6 млн рублей

На Дальнем Востоке, в Приморском крае, выставлена на продажу поистине уникальная машина – Toyota Classic 1996 года выпуска. За этот экземпляр редчайшего автомобиля просят шесть миллионов рублей.

Toyota Classic 1996 года

Сто эксклюзивных экземпляров, созданных в честь Toyota AA – первого автомобиля компании, увидевшего свет ещё в далёком 1936 году. Это лимитированная серия, предназначенная исключительно для внутреннего японского рынка, что делает её ещё более желанной для коллекционеров.

Toyota Classic 1996 года

Автомобиль, выставленный на продажу, представляет собой удивительное сочетание классического стиля и современных технологий. Основой для Toyota Classic послужила платформа выносливого пикапа Hilux. Обтекаемый кузов, выполненный в стиле ретро, стилизован под легендарную AA.

Но ностальгия здесь соседствует с комфортом. Салон Toyota Classic отделан натуральной красной кожей, а дополняет этот натюрморт винтажный деревянный руль, придающий автомобилю неповторимый шарм. Деревянный шпон на приборной панели гармонично дополняет общую картину. При этом, несмотря на ретро-стиль, автомобиль оснащён современными опциями, такими как навигационная система и кондиционер.

Под капотом скрывается двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 97 л.с., работающий в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег заднеприводного автомобиля составляет 83 000 километров, и, по словам продавца, он находится в отличном состоянии и не требует значительных ремонтных работ.

Toyota Classic 1996 года

Интересно сравнить стоимость этой Toyota Classic с ценами на аналогичные модели на международном рынке. В 2022 году аналогичный автомобиль 1997 года выпуска был продан в США за 50 тысяч долларов. Учитывая редкость, состояние и текущий курс валют, цена в шесть миллионов рублей выглядит достаточно обоснованной, даже учитывая, что стоимость автомобиля на момент выпуска составляла 75 тысяч долларов.

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Источник: Drom