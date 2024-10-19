В России продают редчайшую уникальную Тойоту за 6 миллионов рублей
На Дальнем Востоке, в Приморском крае, выставлена на продажу поистине уникальная машина – Toyota Classic 1996 года выпуска. За этот экземпляр редчайшего автомобиля просят шесть миллионов рублей.
Сто эксклюзивных экземпляров, созданных в честь Toyota AA – первого автомобиля компании, увидевшего свет ещё в далёком 1936 году. Это лимитированная серия, предназначенная исключительно для внутреннего японского рынка, что делает её ещё более желанной для коллекционеров.
Автомобиль, выставленный на продажу, представляет собой удивительное сочетание классического стиля и современных технологий. Основой для Toyota Classic послужила платформа выносливого пикапа Hilux. Обтекаемый кузов, выполненный в стиле ретро, стилизован под легендарную AA.
Но ностальгия здесь соседствует с комфортом. Салон Toyota Classic отделан натуральной красной кожей, а дополняет этот натюрморт винтажный деревянный руль, придающий автомобилю неповторимый шарм. Деревянный шпон на приборной панели гармонично дополняет общую картину. При этом, несмотря на ретро-стиль, автомобиль оснащён современными опциями, такими как навигационная система и кондиционер.
Под капотом скрывается двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 97 л.с., работающий в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Пробег заднеприводного автомобиля составляет 83 000 километров, и, по словам продавца, он находится в отличном состоянии и не требует значительных ремонтных работ.
Интересно сравнить стоимость этой Toyota Classic с ценами на аналогичные модели на международном рынке. В 2022 году аналогичный автомобиль 1997 года выпуска был продан в США за 50 тысяч долларов. Учитывая редкость, состояние и текущий курс валют, цена в шесть миллионов рублей выглядит достаточно обоснованной, даже учитывая, что стоимость автомобиля на момент выпуска составляла 75 тысяч долларов.
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Источник: Drom