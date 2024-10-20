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Представлен дешевый и невероятно ремонтопригодный небольшой грузовик

Mercedes-Benz выпустил среднетоннажный грузовик Accelo для развивающихся стран

Mercedes-Benz представил новую линейку грузовиков Accelo, специально разработанную для условий развивающихся стран. Премьера состоялась на заводе компании в Сан-Паулу, Бразилия, и сразу же привлекла внимание своей ориентированностью на практичность, надежность и экономическую эффективность.

Mercedes-Benz Accelo
Mercedes-Benz Accelo
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В основе Accelo лежит концепция максимальной выносливости и неприхотливости. Это своего рода аналог популярной серии Atego, адаптированный под специфические условия эксплуатации в развивающихся странах, где дороги часто оставляют желать лучшего, а доступ к качественному сервису может быть ограничен.

Mercedes-Benz Accelo
Mercedes-Benz Accelo

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Внешний дизайн Accelo выделяется своей функциональностью. Овальная решетка радиатора, напоминает классические модели грузовиков. Двухъярусные светодиодные фары обеспечивают отличную видимость, в то время как галогеновые поворотники – это компромисс между надежностью и стоимостью.

Передний бампер изготовлен из мягкого пластика и имеет составную конструкцию, что существенно упрощает и удешевляет ремонт в случае повреждений. Утилитарные версии предлагаются с неокрашенным обвесом, позволяющим снизить стоимость. Для повышения проходимости доступна опция увеличения клиренса на 7 сантиметров, а также установка защиты картера, радиатора и топливного бака.

Mercedes-Benz Accelo
Mercedes-Benz Accelo

Семейство Accelo представлено тремя версиями: 917, 1117 и 1417, с вариантами двух- и трехосных шасси и полной массой от 8,3 до 14 тонн. Сердцем грузовика является проверенный дизельный двигатель OM 924 LA, модернизированный для повышения топливной эффективности. Новая система впрыска и терморегуляция катализатора позволили добиться экономии топлива на 3%.

Выбор трансмиссии предоставляет покупателю гибкость: доступны как механические коробки передач Eaton, так и автоматические G90. Автоматическая коробка передач, по отзывам журналистов, отличается исключительной надежностью и долговечностью, заслужив эпитет «вечной».

Интерьер Mercedes-Benz Accelo
Интерьер Mercedes-Benz Accelo

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Подвеска Accelo также подверглась значительной модернизации. Увеличена толщина пружин как спереди, так и сзади, перекалиброваны передние амортизаторы, а толщина стабилизаторов поперечной устойчивости увеличена с 34 до 38 миллиметров. Это позволило повысить допустимую нагрузку на переднюю подвеску с 3,2 до 3,6 тонны, а на заднюю – с 6,4 до 7,1 тонны.

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 17
20.10.2024
Фото:Mercedes-Benz
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