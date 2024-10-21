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Покупаем «японца»: названы цены кроссоверов и внедорожников в РФ

В России появились Toyota, Mazda и Mitsubishi от 4 млн рублей с гарантией 2 года

Несмотря на выросший утильсбор, авторынок России пополняется популярными японскими иномарками, завезенными по схеме параллельного импорта.

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В частности, в одном из московских салонов в наличии есть кроссовер Subaru Forester 2023 года выпуска. Оснащенный бензиновым двигателем объемом 2,0 л автомобиль продается за 5,25 млн. рублей. У модели: подогрев всех сидений, панорамная крыша, однозонный климат-контроль и монохромная приборная панель. В салоне уточнили, что в ближайшее время в РФ поступит новая партия чисто японских Subaru Forester 2024 года выпуска из Казахстана. На них будет действовать локальная дилерская гарантия, а цена такого кроссовера составит 5,75 млн. рублей.

У другого столичного дилера есть в продаже внедорожник Suzuki Jimny в двух версиях – трех- и пятидверной, цены – 4,3 и 4,4 млн рублей соответственно. Обе модели оборудованы бензиновым мотором объемом 1,5 л мощностью 102 л.с., на внедорожники действует гарантия от дилера на два года. Есть также в наличии японский полноприводный кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения в топовой комплектации с двигателем объемом 2,5 л по цене 5,4 млн. рублей. Действует гарантия на два года или 100 тыс. км пробега.

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Toyota RAV4 является самым популярным «японцем», завозимым в Россию по схеме параллельного импорта. В наличии есть модели 2024 года в топовых комплектациях по цене 4,79 млн рублей. Машина оснащена мотором объемом 2,0 л мощностью 171 л.с. вкупе с вариатором, привод – полный. В списке опций: адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, камеры кругового обзора, цифровая приборка и парктроники по кругу.

В столичных дилерских центрах можно купить новые кроссоверы Mazda CX-5 почти за 4 млн. рублей. Переднеприводная модель оснащена мотором объемом 2,0 л мощностью 155 л.с. Кроссовер с гарантией два года от дилера, которая ничем не отличается от официальной, предоставляемой автопроизводителем, заверили в салоне.

Toyota RAV4
Mitsubishi Outlander
Suzuki Jimny
Mazda CX-5
Subaru Forester
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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Subaru | Suzuki | Mitsubishi | Toyota | Mazda
Количество просмотров 6
21.10.2024
Фото:Unsplash | Subaru | Suzuki | Mitsubishi | Toyota | Mazda
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