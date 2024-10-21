Почему лучше подождать: москвичам дали совет по смене шин

Вильфанд: московским водителям менять резину пока рано

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что московским автомобилистам пока рано переобуваться, так как в ближайшую неделю температура будет выше нормы.

Синоптик рассказал, что на неделе температура в столице будет выше климатической нормы на 2-5 градусов. В центре европейской части России погода будет находиться под воздействием антициклона.

«В понедельник, вторник и среду температура высокая, в понедельник вообще — 12-14 градусов. От 9 до 12 градусов будет в течение всех рабочих дней недели, даже в субботу — 8-10 градусов, солнечная погода. Какой смысл ездить на зимних колесах?» – рассказал синоптик.

Вильфанд сообщил, что на этой неделе ночью температура будет положительной: + 4...+ 8°C в будни, в выходные за счет облачности ожидается +3...+7°C в ночное время.

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Источник: ТАСС