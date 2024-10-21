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Эти китайские седаны с пробегом признаны самыми выносливыми

Эксперт Байбароша перечислила самые надежные китайские седаны на вторичке

Самыми выносливыми китайскими седанами с пробегом в РФ стали BAIC U5 Plus и Changan Alsvin, рассказала руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша.

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Она пояснила, что седан BAIC U5 Plus оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с., а также 5-ступенчатой МКП или вариатором на выбор. В числе плюсов этого авто – распределенный впрыск и степень сжатия 10,5:1. Можно постоянно использовать бензин АИ-92. Стоимость BAIC U5 Plus с пробегом начинается от 1,65 млн рублей.

Под капотом Changan Alsvin двигатель 1,5 литра мощностью 98 л.с., что определяет маленький транспортный налог. Машину можно заправлять АИ-92. В паре с двигателем работает 5-ступенчатый робот. Стоимость седана стартует от 1,22 млн рублей.

Geely Emgrand оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 122 л.с. Помимо пятиступенчатой механики, двигатель может оснащаться классическим 6-ступенчатым автоматом. Цена начинается от 1,7 млн рублей.

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Jetta VA3 оснащается 1,5-литровым мотором, который работает в паре с АКП Aisin либо с 5-ступенчатой механикой. Цена седана от 1,35 млн рублей.

Также эксперт отметила Omoda S5. Модель оснащают 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с. и вариатором. Машину можно заправлять АИ-92. Стоимость автомобиля – от 1,5 млн рублей.

Omoda S5
Geely Emgrand
Jetta VA-3
BAIC U5 Plus
Changan Alsvin

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | «За рулем» | Geely
Количество просмотров 10
21.10.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем» | Geely
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