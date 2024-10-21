Рынок мотоциклов вырос за год в России почти на 60% – эксперты назвали причины

Автоэксперт Смоляков назвал причину рекордных продаж новых мотоциклов в России

Причиной рекордных продаж новых мотоциклов в России в текущем году является значительный рыночный потенциал, стимулирующий потребительский спрос. Об этом рассказал начальник отдела дистрибуции мотоциклов КТМ Дмитрий Смоляков.

При этом, учитывая численность населения в РФ, уровень популярности этого вида транспорта в нашей стране все еще очень низкий в сравнении с рынком Европы и Азиатским регионом, констатирует эксперт.

«С российского рынка, ввиду санкций, ушли европейские, японские и американские марки мотоциклов, такие как BMW Motorrad, Ducati, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Harley Davidson и другие. На нашем рынке за последние несколько лет появились преимущественно марки из Китая: Voge, Benelli, Benda, Zontes, QJMotor и другие», – уточнил эксперт.

По мнению Смолякова, до конца 2024 года ожидается позитивная динамика рынка мототехники с учетом сезонного сокращения спроса. В следующем году дальнейшему росту продаж поспособствуют конкурентные цены, доступность и широкий выбор мотоциклов, а также специальные программы для стимуляции спроса, прогнозирует эксперт.

Согласно данным «Автостата», за девять месяцев 2024 года в России реализовано 39 218 новых мотоциклов – это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель уже является рекордным, хотя до конца года остается еще почти три месяца. За всю историю наблюдений за российским рынком новых мотоциклов аналитики зафиксировали максимальные показатели продаж в 2014 году, тогда было продано 30 227 единиц. Этой отметки рынку не удавалось достичь в течение последующих восьми лет.

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Источник: autostat.ru