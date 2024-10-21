Успеть до морозов: почему осенью не стоит затягивать с заменой шин на авто

Автоэксперты перечислили топ-5 востребованных услуг на СТО в преддверии зимы

Согласно данным Союза автосервисов России, количество посещений станций техобслуживания россиянами выросло в 2024 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованными услугами в преддверии зимнего сезона являются шиномонтаж, замена фильтров, масла, свечей и очистка системы впуска, рассказали эксперты автоотрасли.

«Я рекомендую проверить уровень всех жидкостей, тормозные системы, обработать кузов, чтобы избежать коррозии металла. Также нужно обязательно поменять летнюю резину на зимнюю», – советует председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил при этом, что не все российские автовладельцы меняют шины с наступлением холодов, тем самым подвергая себя различным неоправданным рискам.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной» при первом же холоде. А холод для этого изделия – это как раз от +7°C до +5°C градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», – уточняет Родионов.

Если на трассе возникнет ситуация, требующая экстренного торможения или резкого маневра, то у машины с такими шинами возникнет риск увеличения тормозного пути. Как следствие – транспортное средство может занести, констатирует эксперт. Замену комплекта шин нужно проводить исходя из температуры воздуха, но дожидаться первого снега или устойчивого минуса все же не стоит, подытожил Родионов.

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Источник: iz.ru