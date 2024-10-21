Он роскошный: представлен обновленный кроссовер Geely
Автопроизводитель Geely рассекретил новый кроссовер Binyue L (известный в РФ как Coolray). Новинка считается самой роскошной версией модели.
По сравнению с уже продаваемыми моделями Binyue (Coolray), автомобиль в исполнении L получил значительные изменения в дизайне. У него оригинальная решетка радиатора и бампер с хромированной отделкой. На двери багажника установлен спойлер. Кроссовер оснащается 18-дюймовыми колесными дисками с оригинальным узором на спицах.
Для Binyue L предусмотрено два варианта отделки интерьера, в бело-синей и черно-желтой цветовой гамме. На передней панели расположен 14-дюймовый экран медиасистемы. Также у автомобиля множество систем помощи водителю.
Под капотом Binyue L турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.
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Источник: Autohome