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Он роскошный: представлен обновленный кроссовер Geely

Компания Geely рассекретила новый кроссовер Binyue L с большим экраном в салоне

Автопроизводитель Geely рассекретил новый кроссовер Binyue L (известный в РФ как Coolray). Новинка считается самой роскошной версией модели.

Geely Binyue L
Geely Binyue L
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По сравнению с уже продаваемыми моделями Binyue (Coolray), автомобиль в исполнении L получил значительные изменения в дизайне. У него оригинальная решетка радиатора и бампер с хромированной отделкой. На двери багажника установлен спойлер. Кроссовер оснащается 18-дюймовыми колесными дисками с оригинальным узором на спицах.

Интерьер Geely Binyue L
Интерьер Geely Binyue L

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Для Binyue L предусмотрено два варианта отделки интерьера, в бело-синей и черно-желтой цветовой гамме. На передней панели расположен 14-дюймовый экран медиасистемы. Также у автомобиля множество систем помощи водителю.

Под капотом Binyue L турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с., который агрегатирован с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.

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Источник: Autohome

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Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 17
21.10.2024
Фото:Autohome
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