Volkswagen оштрафовали за жестокость к клиентам-должникам

Volkswagen выплатит 5,4 млн фунтов штрафа за насмешки над кредитными должниками

Финансовое подразделение Volkswagen оштрафовано Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) за жестокое обращение с клиентами-должниками, которые перестали вносить платежи за кредитные машины.

Британское финансовое подразделение Volkswagen AG оштрафовано на £5,4 млн (676,4 млн рублей). Финансовый регулятор выяснил, что клиентам, просрочившим платежи, не предоставлялось возможности уладить долги, а персонал VW Finance в беседе с ними «проявлял отсутствие эмпатии и профессионализма во время телефонных звонков».

«Volkswagen Finance усугубила сложные личные ситуации, не приняв во внимание то, что может требоваться людям, оказавшимся в затруднительном положении», – сообщила соисполнительный директор FCA Тереза ​​Чемберс.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Bloomberg