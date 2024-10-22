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Volkswagen оштрафовали за жестокость к клиентам-должникам
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Volkswagen оштрафовали за жестокость к клиентам-должникам
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Volkswagen оштрафовали за жестокость к клиентам-должникам

Volkswagen выплатит 5,4 млн фунтов штрафа за насмешки над кредитными должниками

Финансовое подразделение Volkswagen оштрафовано Управлением по финансовому надзору и регулированию Великобритании (FCA) за жестокое обращение с клиентами-должниками, которые перестали вносить платежи за кредитные машины.

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Британское финансовое подразделение Volkswagen AG оштрафовано на £5,4 млн (676,4 млн рублей). Финансовый регулятор выяснил, что клиентам, просрочившим платежи, не предоставлялось возможности уладить долги, а персонал VW Finance в беседе с ними «проявлял отсутствие эмпатии и профессионализма во время телефонных звонков».

«Volkswagen Finance усугубила сложные личные ситуации, не приняв во внимание то, что может требоваться людям, оказавшимся в затруднительном положении», – сообщила соисполнительный директор FCA Тереза ​​Чемберс.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Bloomberg

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
22.10.2024
Фото:Unsplash
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