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Страховщики придумали, как максимально снизить аварийность в такси

Страховщики разработали программу, которая на 20% снизила количество ДТП в такси

Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов рассказал о новой программе «Ренессанс Safematic», нацеленной на снижение аварийности. Основная ее цель — сокращение числа дорожно-транспортных происшествий в корпоративных автопарках, где риск аварий особенно высок.

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Программа объединяет современные технологии, такие как искусственный интеллект, телематика и анализ больших данных. Эти инструменты позволили разработать систему Экзодрайв, которая не только оценивает риски водителей, но и активно помогает управлять ими.

В ходе пилотных проектов система показала свою эффективность, позволив снизить количество ДТП на 20%. Это значительное достижение подчеркивает потенциал технологий для повышения безопасности на дорогах и улучшения работы служб такси.

Владимир Тарасов, вице-президент компании «Ренессанс страхование»:

– Водители такси – это один из самых сложных сегментов с точки зрения аварийности, и новый подход к объективной оценке качества вождения на основе телематики значительно снижает риски.

Экзодрайв — это не просто инструмент для расчета скоринга, а полноценная платформа для повышения безопасности на дорогах, оптимизации управления автопарками и развития новых страховых продуктов.

Например, очень интересное направление, которое открывает использование системы – это работа с молодыми водителями. Страховые компании всегда испытывали трудности с оценкой молодых водителей, так как у них нет стажа вождения. С помощью Экзодрайв можно объективно оценить стиль вождения молодых водителей на основе их реальных данных, а не просто применять усредненные ставки для всех.

Система, по сути, открывает новые возможности для разработки страховых продуктов, где условия могут варьироваться в зависимости от поведения водителя. Например, водители с высоким скоринговым баллом могут получить более выгодные условия страхования или сниженную франшизу.

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В будущем использование технологии Экзодрайв планируют расширить не только на такси, но и на другие сферы – грузоперевозки, корпоративные автопарки. Это позволит страховщикам эффективнее управлять рисками и предлагать более справедливые условия страхования.

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Источник: «Ренессанс страхование»

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 17
22.10.2024
Фото:АГН «Москва»
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