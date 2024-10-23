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Lada Aura так и не появится в свободной продаже? Ответ АВТОВАЗа

АВТОВАЗ: мы будем продавать седаны Lada Aura всем без ограничений

Изначально стретч-седан Lada Aura позиционировался как служебный автомобиль для госструктур – означает ли это, что только их представители в действительности смогут ездить на этих машинах, а в свободной продаже модель так и не окажется? На этот вопрос ответила представитель АВТОВАЗа Жанна Воробьева, руководитель направления Lada Aura по маркетингу.

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«Купить Lada Aura смогут все желающие, в том числе физические лица, без ограничений. Мы готовы работать под заказ: сколько клиенты захотят, столько и сделаем. Дешевые версии планируем начать выпускать в этом году, но в первые два месяца будем работать под заказ – под корпоративных клиентов», – сказала Воробьева.
Lada Aura
Lada Aura

Кроме госструктур новыми стретч-седанами планируется комплектовать таксопарки – вероятно, о таких корпоративных клиентах и идет речь.

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Воробьева отметила также, что на АВТОВАЗе уже есть план по развитию и поддержке модели – в будущем она примерит на себя новые опции. Напомним, в базовой версии Аура будет стоить 2,6 млн рублей, машины уже начали поставляться дилерам, а официальные продажи должны стартовать в ноябре. До конца 2024 года планируется выпустить около 2 тысяч автомобилей.

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Источник: Autonews

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
23.10.2024
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