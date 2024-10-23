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Эксперт рассказал, почему количество личных автомобилей будет снижаться

Эксперт Блинкин: наступает время более осознанного владения автомобилями в городах

Профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин отметил, что в российских городах ожидается снижение количества автомобилей, а на смену массовой автомобилизации придет тренд более ответственного подхода к владению.

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Недавно правительство России разработало дорожную карту, которая включает внедрение платных парковочных мест в регионах и сокращение парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами.

Эта мера, по мнению Блинкина, должна помочь снизить уровень автомобилизации и развить общественный транспорт, а также позволит строить многоэтажные здания с меньшим числом парковочных мест.

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Блинкин подчеркнул, что проблема нехватки парковочных мест актуальна во многих городах мира, не только в столицах, и что вопросы парковочного пространства относятся к ведению муниципалитетов, а не регулируются на федеральном уровне.

Он также отметил, что в последние годы в автомобильной сфере произошли значительные изменения, включая более прагматичный подход к хранению автомобилей и их использованию.

По его мнению, отношение россиян к автомобилям меняется: если раньше они воспринимались как атрибут статуса, то сейчас стали инструментом для решения конкретных задач.

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Блинкин заключил, что людям необходимо менять свой менталитет, поскольку автомобили из предметов роскоши становятся средством передвижения, что в итоге приведет к более осознанному владению и сокращению их числа в городах.

Также недавно стало известно, что Минтранс создает цифровой реестр парковочных мест, который обеспечит контроль за их использованием. При этом везде будут предусмотрены бесплатные места для инвалидов, данные о которых будут автоматически обновляться.

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Источник: РИА Новости Недвижимость

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Алексеева Елена
Фото:Валентин Федоров/ТАСС
Количество просмотров 16
23.10.2024
Фото:Валентин Федоров/ТАСС
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