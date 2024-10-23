Эксперт рассказал, почему количество личных автомобилей будет снижаться

Эксперт Блинкин: наступает время более осознанного владения автомобилями в городах

Профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин отметил, что в российских городах ожидается снижение количества автомобилей, а на смену массовой автомобилизации придет тренд более ответственного подхода к владению.

Недавно правительство России разработало дорожную карту, которая включает внедрение платных парковочных мест в регионах и сокращение парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами.

Эта мера, по мнению Блинкина, должна помочь снизить уровень автомобилизации и развить общественный транспорт, а также позволит строить многоэтажные здания с меньшим числом парковочных мест.

Блинкин подчеркнул, что проблема нехватки парковочных мест актуальна во многих городах мира, не только в столицах, и что вопросы парковочного пространства относятся к ведению муниципалитетов, а не регулируются на федеральном уровне.

Он также отметил, что в последние годы в автомобильной сфере произошли значительные изменения, включая более прагматичный подход к хранению автомобилей и их использованию.

По его мнению, отношение россиян к автомобилям меняется: если раньше они воспринимались как атрибут статуса, то сейчас стали инструментом для решения конкретных задач.

Блинкин заключил, что людям необходимо менять свой менталитет, поскольку автомобили из предметов роскоши становятся средством передвижения, что в итоге приведет к более осознанному владению и сокращению их числа в городах.

Также недавно стало известно, что Минтранс создает цифровой реестр парковочных мест, который обеспечит контроль за их использованием. При этом везде будут предусмотрены бесплатные места для инвалидов, данные о которых будут автоматически обновляться.

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Источник: РИА Новости Недвижимость