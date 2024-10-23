Новый российский бренд готовится представить две флагманские модели

На Comtrans 2024 покажут два грузовика новой российской марки Altai Trucks

В конце текущего года в России появится новая марка грузовиков. Как пишет источник, новый грузовой бренд «с китайской родословной» получил название Altai Trucks, и первые модели под этим именем будут представлены в декабре 2024 года на выставке Comtrans International.

Altai Trucks

Известно, что российской публике будет презентовано полноприводное шасси 6х6 серии Corbu, а также две флагманские модели – шасси Multa полной массой 20 тонн и Argut полной массой 12 тонн.

Altai Trucks

Сборка этих машин будет вестись в России. Сообщается, что собирать грузовики Altai Trucks будут на расположенном в Великом Новгороде 261-м ремонтном заводе средств заправки и транспортирования горючего.

В оригинале Altai Trucks – это китайские Wanshan, которые производит компания Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle. Линейка грузовой техники у нее довольно широкая – по данным источника, в российской ипостаси модельный ряд будет включать машины полной массой от 3,5 до 50 тонн.

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Источник, фото: Грузовики и вообще