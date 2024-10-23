Такси к концу года подорожает на 30%, известно почему

«Известия»: стоимость поездок на такси в Москве с 25 октября увеличится на 3–4%

С 25 октября в Москве вырастут цены на такси – эту информацию подтвердили в «Яндексе». Ожидается увеличение тарифов на 3–4%, однако эксперты прогнозируют, что к концу года рост может достигнуть 30%.

Основные причины — нехватка водителей, новые законодательные требования и введение страховок ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров).

В середине октября таксисты получили уведомления о повышении тарифов. В тарифе «Комфорт» в «Яндекс Go» цена за километр и минуту увеличится на 25%.

Также изменятся условия подачи машины: теперь в цену будут включены 1 км и 3 минуты вместо 2 км и 6 минут, а стоимость минуты ожидания возрастет с 13 до 15 рублей.

Эксперты указывают, что нехватка водителей и динамическое ценообразование способствуют росту цен. Чем меньше водителей, тем выше спрос и стоимость поездок.

Ситуация усугубляется меньшим ресурсом китайских автомобилей и возросшими расходами на их обслуживание. Если для европейских и корейских авто обычный пробег до списания составляет 250–300 тыс. км, то китайские модели в среднем «ходят» около 150 тыс. км.

Расходы водителей на содержание автомобилей постоянно растут, а доходы отстают. Это делает работу в такси менее выгодной, и даже это повышение цен не остановит отток водителей из отрасли. Также необходимо решать проблему избыточного регулирования и новых требований закона о такси (№ 580), говорят в отрасли.

По словам Ирины Зариповой, председателя Общественного совета по развитию такси, текущие условия не позволяют остановить рост тарифов. Она предсказывает дальнейшее увеличение цен до конца года до 30%, что ставит под угрозу стабильность всей отрасли.

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Источник: «Известия»