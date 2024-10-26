Тюнинг советских грузовиков — таких ЗИЛов вы еще не видели!

Блогер рассказал об эффектном кубинском грузовике с кабиной советского ЗИЛ-133ГЯ

Советские ЗИЛы, наравне с грузовиками марки ГАЗ, экспортировались в десятки стран по всему миру, а потому неудивительно, что в мире до сих пор немало поклонников и даже фанатов этой техники. И точно так же, как и в случае с тюнингом машин ГАЗ, там и сям встречаются совершенно крышесносные экземпляры, с которыми мы и хотим вас познакомить.

Особняком стоит Куба, по двум причинам. Во-первых, в эту страну советской техники поставлялось действительно много – по геополитическим причинам. А во-вторых, климат крайне бережно относится к металлу и прочим материалам, кои составляют автомобиль. Поэтому на Кубе так много наших старых машин, которые по-настоящему хорошо сохранились.

Несколько лет назад в русскоязычном сегменте Сети засветился один кубинский грузовик. Строго говоря, это даже не образец тюнинга, это рестомод. Потому что от советского автопрома тут сохранена лишь эффектная носатая кабина ЗИЛ-133ГЯ, тогда как основой стало шасси некоего старого американского магистральника. Но от этого вглядываться в творение кубинского кулибина становится только интереснее. Смотрим!

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Источник: ПРО Технику