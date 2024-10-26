#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шасси КАМАЗ-65117-В5
26 октября
КАМАЗ вывел на рынок новое шасси: рассказываем подробности
КАМАЗ пополнил ассортимент новой версией шасси...
Китай придумал новый способ захвата европейского автомобильного рынка
26 октября
Китай придумал новый способ захвата европейского автомобильного рынка
Китайский концерн GAC наладит производство...
Chevrolet Captiva
26 октября
Популярный семейный кроссовер снова можно купить в России по цене дешевле «китайцев»
В российские салоны привезли новые Chevrolet...

Тюнинг советских грузовиков — таких ЗИЛов вы еще не видели!

Блогер рассказал об эффектном кубинском грузовике с кабиной советского ЗИЛ-133ГЯ

Советские ЗИЛы, наравне с грузовиками марки ГАЗ, экспортировались в десятки стран по всему миру, а потому неудивительно, что в мире до сих пор немало поклонников и даже фанатов этой техники. И точно так же, как и в случае с тюнингом машин ГАЗ, там и сям встречаются совершенно крышесносные экземпляры, с которыми мы и хотим вас познакомить.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Особняком стоит Куба, по двум причинам. Во-первых, в эту страну советской техники поставлялось действительно много – по геополитическим причинам. А во-вторых, климат крайне бережно относится к металлу и прочим материалам, кои составляют автомобиль. Поэтому на Кубе так много наших старых машин, которые по-настоящему хорошо сохранились.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Несколько лет назад в русскоязычном сегменте Сети засветился один кубинский грузовик. Строго говоря, это даже не образец тюнинга, это рестомод. Потому что от советского автопрома тут сохранена лишь эффектная носатая кабина ЗИЛ-133ГЯ, тогда как основой стало шасси некоего старого американского магистральника. Но от этого вглядываться в творение кубинского кулибина становится только интереснее. Смотрим!

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ПРО Технику

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
26.10.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0