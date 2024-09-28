Тюнинг грузовиков ГАЗ — это просто нечто!

Блогер рассказал о невероятном грузовике ГАЗ «Оптимус» из Печор

От тюнинга до колхозинга – один шаг, иногда даже меньше! Особенно если мы имеем дело с советскими и российскими грузовиками и их жадными до технического творчества владельцами. Но сделан этот шаг или нет и в каком направлении он сделан – не важно! Нас в любом случае ждет феерия.

Например, один ГАЗ-3308 Садко проживающий в Печорах автомобилист дорабатывал с 2011 года. Началось все довольно невинно, с установки крана-манипулятора в кузов. И тут – понеслось: более широкие покрышки, обтекатель на крыше, «кенгурятник» на переднем бампере, камера заднего вида.

Потом в задней части кузова появился самодельный дровокол, а штатная электроника дополнилась системой контроля давления в шинах, датчиком температуры в гидросистеме и... электростеклоподъемниками.

Сиденья с пневмоподвеской, интернет с собственным модемом, аудиосистема с сабвуфером – перечислять можно довольно долго. Теперь хозяин зовет грузовик «Оптимус», и он действительно чертовски близок к голливудским трансформерам... Если бы они родились в России.

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Источник: ПРО Технику