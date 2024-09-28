#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР
28 сентября
Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР
Блогер рассказал об экспериментальном...
История ГАЗели
28 сентября
Кемперы, вездеходы, тягачи — самые странные версии ГАЗели
К 30-летию ГАЗели «За рулем» показал самые...
20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью
28 сентября
20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью
Предусмотрели все риски, которые несет...

Тюнинг грузовиков ГАЗ — это просто нечто!

Блогер рассказал о невероятном грузовике ГАЗ «Оптимус» из Печор

От тюнинга до колхозинга – один шаг, иногда даже меньше! Особенно если мы имеем дело с советскими и российскими грузовиками и их жадными до технического творчества владельцами. Но сделан этот шаг или нет и в каком направлении он сделан – не важно! Нас в любом случае ждет феерия.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Например, один ГАЗ-3308 Садко проживающий в Печорах автомобилист дорабатывал с 2011 года. Началось все довольно невинно, с установки крана-манипулятора в кузов. И тут – понеслось: более широкие покрышки, обтекатель на крыше, «кенгурятник» на переднем бампере, камера заднего вида.

Потом в задней части кузова появился самодельный дровокол, а штатная электроника дополнилась системой контроля давления в шинах, датчиком температуры в гидросистеме и... электростеклоподъемниками.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Сиденья с пневмоподвеской, интернет с собственным модемом, аудиосистема с сабвуфером – перечислять можно довольно долго. Теперь хозяин зовет грузовик «Оптимус», и он действительно чертовски близок к голливудским трансформерам... Если бы они родились в России.

Источник: ПРО Технику

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 21
28.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
-1