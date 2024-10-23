Цифра шокирует: на сколько подорожали машины в России за 10 лет

«Автостат»: цена нового легкового автомобиля в РФ за 10 лет выросла в 3,1 раза

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России за последние 10 лет выросла в 3,1 раза, подсчитали специалисты агентства «Автостат». Так, если по итогам 2014 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составляла 1 млн рублей, то за восемь месяцев 2024 года она уже достигла отметки в 3,1 млн рублей.

Основными причинами подорожания машин стали девальвация рубля, рост ставок утильсбора, инфляция, дефицит поставки новых машин на российский авторынок.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Автостат