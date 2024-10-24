В «Ростехе» объяснили Совфеду, как нужно поддерживать локализацию авто

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов указал на ошибки при локализации автомобилей

В ходе заседания в Совете Федерации Сергей Чемезов рассказал о трех важных мерах поддержки, которые помогут в развитии отечественного автомобилестроения.

По мнению руководителя Ростеха, государственное регулирование отрасли должно основываться на ключевом принципе связывания мер государственной поддержки с уровнем фактической локализации продукции.

Чем выше степень локализации, тем больше возможностей должен иметь такой автомобиль для участия в различных программах стимулирования, включая госзакупки, льготное кредитование, льготный лизинг и промышленное субсидирование.

Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации «Ростех»:

– Господдержка автозаводов под некие обязательства локализации в будущем приведет только к неэффективному расходованию бюджетных средств. Подход здесь может быть только один: «Утром локализованные стулья, вечером бюджетные деньги». И никак не наоборот.

Он также подчеркнул, что если в определенном сегменте уже существует значительное количество локализованных автомобилей, то заключение новых специальных инвестиционных контрактов и поддержка создания новых производств в этом же сегменте является нецелесообразным. Это лишь приводит к фрагментации рынка и снижает стимулы для инвестиций в локализацию.

Кроме того, Чемезов призвал поддержать законопроект о локализации такси и предоставить регионам возможность адаптировать его под свои нужды.

В то же время в Минтрансе решили снизить автомобилизацию населения путем изменения нормативов по созданию парковочных мест возле многоэтажной застройки. И сделать все, чтобы люди чаще пользовались общественным транспортом.

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Источник: Ростех/Telegram