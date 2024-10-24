Надежный японский седан по цене Lada Vesta Sportline можно купить в России

Новый Suzuki Ciaz с мотором 1.4 и АКП продают от 2,2 млн рублей

В Россию по параимпорту привозят японские Suzuki Ciaz – на одном из классифайдов цены на модель стартуют от 2 200 000 рублей. Для сравнения, цены на Lada Vesta Sportline начинаются от 2 175 000 рублей.

Мультибрендовый автосалон в Москве предлагает новый Suzuki Ciaz 2022 года с уже оплаченным коммерческим утильсбором и ЭПТС. В оснащение автомобиля входят бежевый салон из экокожи с отделкой под дерево, кожаный мультифункциональный руль, медиасистема с крупным тачскрином, цветным дисплеем бортового компьютера, климат-контроль, литые диски.

Автосалон из Астрахани продает аналогичный автомобиль с черным кожаным салоном в комплектации GLX. Этот вариант включает 16-дюймовые литые диски, галогенные фары с светодиодными ДХО и датчиком света, светодиодные задние фонари, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль и т.д.

Оба автомобиля оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. и работают в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Недавно эксперты сервиса «Автотека» составили список автомобилей на вторичном рынке, с которым неохотно расстаются собственники. Лидером по этому показателю стал японский Honda Freed - у 84% таких авто с пробегом был только один владелец.

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Источник: «Автоновости дня»