#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских бренда рассказали подробности о трех автоновинках для России
24 октября
Два китайских бренда рассказали подробности о трех автоновинках для России
В Россию привезут три новых кроссовера...
В Москве появились первые быстрые зарядные станции повышенной мощности на 150 кВт
24 октября
В Москве появились первые быстрые зарядные станции повышенной мощности на 150 кВт
Ликсутов: к 2030 году в Москве потребуется...
Завод Suzuki в Венгрии
24 октября
Новая эра Suzuki Vitara: история в картинках
Suzuki Vitara – одна из самых популярных...

Этот хорошо знакомый надежный седан дешевле Lada Vesta

В России появились в продаже новые седаны Chevrolet Cobalt по цене от 1,5 млн рублей

Бюджетные седаны Chevrolet Cobalt продолжают поставлять в Россию по альтернативным схемам. Машина хорошо знакома россиянам. Эксперты высоко оценивают надежность и простоту конструкции этого авто, что делает его хорошим выбором для такси и повседневной эксплуатации в российских реалиях.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Автомат Aisin, атмосферный мотор – этот внедорожник вошел в топ-5 самых надежных

Сейчас седан можно купить по цене от 1,5 млн рублей. За столько продает новый Cobalt с 1,5-литровым 106-сильным атмосферником и классическим 6-ступенчатым автоматом частник из Хабаровска. Также в авто две фронтальные подушки безопасности, штатная аудиомагнитола и кондиционер.

Для сравнения, Lada Vesta сейчас стоит минимум 1 513 900 рублей.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Еще три таких седана продается в Оренбурге: два с МКП по цене 1 580 000 – 1 599 000 рублей, экземпляр с АКП стоит 1 770 000 рублей. В комплектациях седанов с МКП заявлены две подушки безопасности, электростеклоподъемники в передних дверях, штатная мультимедиа, кондиционер и несколько «теплых» опций, среди которых подогревы заднего стекла и зеркал заднего вида.

В других городах России новые Кобальты продают еще дороже.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 12
24.10.2024
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+5