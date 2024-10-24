Два китайских бренда рассказали подробности о трех автоновинках для России

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В Россию привезут три новых кроссовера китайских марок Omoda и Jaecoo

Раскрыты планы марок Omoda и Jaecoo на российский рынок. Так, в приоритете пока остались модели с ДВС. Уточняется, что если раньше на первое место выносили гибридные и электрические новинки, то после октябрьского повышения утилизационного сбора их стоимость стала значительно выше.

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Теперь связи со снижением маржинальной привлекательности и сложностями с реализацией гибридов и электрокаров на первый план вышли неэлектрифицированные автомобили.

Рестайлинговая Omoda C5 с обновленным дизайном экстерьера, уже рассекречена. Она получила новую радиаторную решетку с иным рисунком, более тонкую оптику и измененные бамперы. Нововведений в технический части не ожидается. При этом уточняется, что C5 уже прибавил 50 тысяч рублей и, скорее всего, в ближайшее время подорожает еще больше.

Omoda C5
Omoda C5

На опубликованных ранее снимках заметно, что надпись Omoda сместилась вниз: с капота она переехала на планку, протянувшуюся между фарами. Салон авто пока не показали.

«Старший» Omoda C7, который ждут в первом полугодии 2025-го, тоже показали на официальных снимках. У кроссовера, который станет флагманом линейки в России, передняя подвеска типа Макферсон, а сзади независимая мгогорычажка. C7 на 221 миллиметр длиннее, на 42 миллиметра шире и на 85 миллиметров выше C5.

Omoda C7
Omoda C7

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Под капотом C7 бензиновый двигатель 1.6 Acteco (его мощность пока не раскрыта), а пару ему составит 7-ступенчатый робот с двойным мокрым сцеплением. Привод может быть как передним, так и полным.

Jaecoo J5 внешне похож на Range Rover Evoque. В салоне у него вертикальный планшет и отдельная цифровая приборная панель. Автомобиль оснащен 1,6-литровым ДВС мощностью 197 л. с. Этой новинке обещана полноприводная модификация.

Jaecoo J5 появится у дилеров в первой половине 2025 года.

Jaecoo J5
Jaecoo J5

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | Omoda
Количество просмотров 2
24.10.2024
Фото:За рулем | Omoda
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