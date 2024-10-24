Что делать, если машину повредили на парковке

Юрист Русяев: Если авто повредили во дворе, нужно первым делом вызвать полицию

Если оставленную во дворе или на открытой парковке машину повредили злоумышленники, необходимо начинать действовать немедленно. Сперва нужно позвонить в полицию, четко описав нарушения и место, где они произошли, объяснил юрист Илья Русяев.

«Важно действовать оперативно и последовательно, чтобы максимально повысить шансы на возмещение ущерба и наказание виновных», – отметил он.

Юрит призвал добиться того, чтобы полиция зафиксировала заявление и направила наряд на осмотр авто и составление протокола. Если произошло ДТП, следует обращаться в ГИБДД. Если машину кто-то специально повредил (разбил стекло, поцарапал и т.д.), то на место придет участковый.

До прибытия полиции необходимо сфотографировать и снять на видео нарушения, что понадобится для дальнейших разбирательств. Если во дворе есть камеры видеонаблюдения, то нужно запросить записи у УК или ТСЖ. Также можно проверить записи с видеорегистраторов (своего и соседских), рассказал юрист.

Затем при наличии страховки нужно обратиться в страховую компанию. Также при нахождении виновного ему можно направить претензию и потребовать возместить стоимость повреждений.

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Источник: ОСН