Новый 245-сильный китайский внедорожник скоро появится в РФ: подробности об авто

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Great Wall анонсировала дебют внедорожника Tank 400 в России в начале 2025 года

Автопроизводитель Great Wall Motor анонсировал российский дебют внедорожника Tank 400, который в линейке марки займет место между моделями 300 и 500. Автомобиль выйдет на рынок в I квартале 2025 года.

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Tank 400
Tank 400

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Внедорожник будет доступен в РФ в модификации с бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. (380 Нм) с 48-вольтовым стартер-генератором, в связке с двигателем работает 9-ступенчатый автомат. Привод полный (torque-on-demand).

Директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик пояснил, что модельный ряд Haval будет окончательно сформирован в 2025 году. На этот год компания запланировала пять премьер, включая три новые для российского рынка модели. Три премьеры состоятся в I квартале, одна во II квартале и одна в IV квартале.

Tank 400
Tank 400

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 20
24.10.2024
Фото:Tank
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