Новый 245-сильный китайский внедорожник скоро появится в РФ: подробности об авто

Great Wall анонсировала дебют внедорожника Tank 400 в России в начале 2025 года

Автопроизводитель Great Wall Motor анонсировал российский дебют внедорожника Tank 400, который в линейке марки займет место между моделями 300 и 500. Автомобиль выйдет на рынок в I квартале 2025 года.

Tank 400

Внедорожник будет доступен в РФ в модификации с бензиновым 2,0-литровым турбомотором мощностью 245 л. с. (380 Нм) с 48-вольтовым стартер-генератором, в связке с двигателем работает 9-ступенчатый автомат. Привод полный (torque-on-demand).

Директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик пояснил, что модельный ряд Haval будет окончательно сформирован в 2025 году. На этот год компания запланировала пять премьер, включая три новые для российского рынка модели. Три премьеры состоятся в I квартале, одна во II квартале и одна в IV квартале.

Tank 400

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Известия»