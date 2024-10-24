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5 метров, управление через смартфон: роскошный китайский минивэн едет в Россию

Гибридный китайский минивэн Wey 80 начнут продавать в России в ноябре 2024 года

Старт продаж гибридного минивэна Wey 80 запланирован на ноябрь 2024 года, следует из презентации автоконцерна, представленной на брифинге GWM. В РФ автомобиль получит две комплектации: Premium (7 мест) и Business Lounge (6 мест).

Wey 80
Wey 80

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Минивэн в обеих комплектациях оснащен гибридной силовой установкой, выполненной по схеме подзаряжаемого гибрида PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), включающей 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. и два электродвигателя мощностью 95 л.с. и 52 л.с.

В версии Business Lounge автомобиль получил некоторые интересные опции: потолок со звездным небом, холодильник, а также владельцам будет доступно мобильное приложение, позволяющее управлять рядом функций машины удаленно.

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Wey 80 официально дебютировал в России в октябре текущего года. Кузов минивэна в комплектации Premium имеет длину 5045 мм, колесную базу 3085 мм и клиренс 155 мм, а длина модификации Business Lounge составляет 5405 мм при колесной базе в 3275 мм. Клиренс равен 145 мм.

Ранее «За рулем» сообщал, что простой и надежный просторный «японец» появился в продаже в России.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Wey
Количество просмотров 31
24.10.2024
Фото:Wey
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